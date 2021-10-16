2021/10/16 | 19:41 - المصدر: عين العراق

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السبت 16 أكتوبر 2021 | 07:27 مساءً

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وزارة الخارجية تطالب بولندا بالوصول لمواطنيه العالقين على الحدود مع بيلاروسيا

اعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن طلب العراق من منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.



وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان، ان سفارة جمهورية العراق في بولندا، تطالب منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا، وتقديم المساعدات العاجلة لأنقاذ حياتهم، وتمكين وفود السفارة من استكمال إجراءات أثبات الرعوية وإصدار الجوازات المؤقتة لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق.

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