قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 12 - طلال الربيعي

2021/10/16 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي آسيابين عامي 1996-2006، قدمت الولايات المتحدة الأموال والأسلحة للقوات الملكية ضد الشيوعيين النيباليين في الحرب الأهلية النيبالية.



ما يقرب من 18000 شخص لقوا مصرعهم في الصراع.



في عام 2002، بعد اندلاع حرب أهلية أخرى، قدم الرئيس جورج دبليو بوش مشروع قانون من خلال الكونجرس يسمح بدفع مبلغ 20 مليون دولار كمساعدات عسكرية للحكومة النيبالية.



Nepalese Civil War

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