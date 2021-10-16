6 حالات لآلام المعدة يجب ألا نتجاهلها قد تنذر بأمراض أكثر خطورة

2021/10/16 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه جميعنا تقريبا آلام البطن من حين

إلى آخر، وعادة لا يكون هذا مدعاة

للقلق، فهي تختفي من تلقاء نفسها لدى

معظم الناس.

ولكن يمكن أن يكون ألم المعدة، في بعض

الأحيان، من أعراض شيء خطير، مثل سرطان

الأمع

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