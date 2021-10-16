بغداد اليوم تعرض أسعار صرف الدولار بعد إغلاق بورصة العراق- عاجل

2021/10/16 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعارف صرف الدولار بعد إغلاق البورصة المحلية لليوم السبت (10 تشرين الأول 2021).

ـ سعر الشراء 147750

ـ سعر البيع 148750

وسجلت أسعار الدولار صباح اليوم، استقراراً لليوم الثاني على التوالي في الأسواق المحلية، حيث كانت أسعار البيع في بغداد 148750 ، فيما كانت أسعار الشراء 147750 .

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