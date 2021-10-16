2021/10/16 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، نتائج عمليات استباقية في العمق من مناطق الأهوار.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن الجهود الأمنية والاستخبارية المستمرة التي تقوم بها قيادة عمليات البصرة لمطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا في المناطق البعيدة عن مركز محافظة البصرة وتوابعها قامت القوات الأمنية بحملات استباقية وسريعة في عمق مناطق الاهوار ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة". وأكد قائد العمليات، أن "القوات الأمنية تحركت إلى أبعد نقطة لتلك المناطق وتمكنت من الوصول إلى أماكن تواجد المطلوبين واعتقال 6 أشخاص مطلوببن وفق المادة 406 من قانون العقوبات الجنائي".وأشار الماجدي إلى "مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع"، مبينا أن "العمليات مستمرة لحين تحقيق الغاية ألتي انطلقت من أجلها".وأضاف ان "لطيران الجيش العراقي كان حضور مشرف الإسناد القطعات الأرضية المنفذة للواجب في تعقب المطلوبين وتقديم الدعم المعلوماتي من خلال المراقبة الجوية".

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