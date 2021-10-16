جبهة تركمان العراق الموحد تطالب بتقاطع البصمات ،واعتماد العد والفرز اليدوي في دائرتين في كركوك

2021/10/16 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالبت جبهة تركمان العراق الموحد بتقاطع البصمات الالكترونية واعتماد العد والفرز اليدوي لدائرتين في كركوك .وقالت في بيان لها ،اننا وبعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الاولية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت يوم ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١، وبعد اتضاح وجود مشكلة في المحطات التي لم ترسل نتائجها والمحطات التي تعرضت لعطل فني، وبسبب الإرباك الحاصل في الرأي العام الذي قد يكون تهديدًا حقيقيًا للسلم الاهلي وخصوصاً في محافظة كركوك ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية نطالب بضرورة قيام مفوضية الانتخابات بعملية تقاطع البصمات للبطاقات الالكترونية غير المحدثة للتصويت العام والخاص مع القيام بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات محافظة كركوك وتحديدًا الدائرتين الاولى والثانية./انتهى

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