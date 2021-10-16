العراق يطالب الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية مع بيلاروسيا وتقديم المساعدات العاجلة لأنقاذ حيا...

2021/10/16 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب العراق منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا، وتقديم المساعدات العاجلة لأنقاذ حياتهم .وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان:"ان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،وجه سفارة العراق في بولندا، لمطالبة منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا، وتقديم المساعدات العاجلة لأنقاذ حياتهم، وتمكين وفود السفارة من استكمال إجراءات إثبات الرعوية وإصدار الجوازات المؤقتة لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق"./انتهى2

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