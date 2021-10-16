بغداد تطلب تدخل الصليب الأحمر لإنقاذ عراقيين عالقين في أوروبا

2021/10/16 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العراق إلى تقديم مساعدات عاجلة لمواطنيه العالقين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، توجيه مطالبة إلى الصليب الأحمر لإنقاذ طالبي لجوء علقوا في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، 15 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "سفارة جمهورية العراق في بولندا، طالبت منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا".

وأضاف البيان، أنّ المطالبة تضمنت "تقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ حياتهم، وتمكين وفود السفارة من استكمال إجراءات إثبات الرعوية وإصدار الجوازات المؤقتة لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق".

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