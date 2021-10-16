2021/10/16 | 20:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة الجبهة التركمانية تطالب المفوضية بتقاطع البصمات في كركوك أولاً على النور نيوز.

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