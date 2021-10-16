2021/10/16 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مركز صوت لشؤون الانتخابات، اليوم السبت، النتائج النهائية للكتل المشاركة في الانتخابات النيابية.وادناه جميع النتائج للكتل المشاركة : الكتلة الصدرية 73 تقدم 37 دولة القانون 34 الحزب الديمقراطي 32 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النتائج النهائية للكتل المشاركة في الانتخابات النيابية المركز الخبري الوطني.

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