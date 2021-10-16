2021/10/16 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، تفاصيل إعادة أكثر من 1000 عراقي من تركيا، فيما أكدت وجود تحرك حكومي لإعادة جميع النازحين المتواجدين في تركيا إلى البلاد.وقال المتحدث باسم الهجرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تتحدث عن تحرك لاعادة جميع النازحين المتواجدين في تركيا المركز الخبري الوطني.

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