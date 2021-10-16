السيسي: اكتشفت

2021/10/16 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه فوجئ بوجود بطاقة تموينية له يستخدمها شخص آخر في محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة.

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