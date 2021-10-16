اتلاف لقاحات بيطرية تالفة في كمرك طريبيل

2021/10/16 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتلفت الهيئة العامة للكمارك، السبت، لقاحات بيطرية في مركز كمرك طريبيل الحدودي

وقال اعلام الكمارك في بيان، انه”تم اتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك طريبيل الحدودي ( تالفة لسوء عملية الخزن ) حسب كتاب المحجر البيطري في المنفذ “.

واضافت، ان”عملية الاتلاف تمت حسب القوانين و الضوابط”.

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