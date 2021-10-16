اتلاف لقاحات بيطرية تالفة في كمرك طريبيل

اتلفت الهيئة العامة للكمارك، السبت، لقاحات بيطرية في مركز كمرك طريبيل الحدودي
وقال اعلام الكمارك في بيان، انه”تم اتلاف لقاحات بيطرية في مركز كمرك طريبيل الحدودي ( تالفة لسوء عملية الخزن ) حسب كتاب المحجر البيطري في المنفذ “.
واضافت، ان”عملية الاتلاف تمت حسب القوانين و الضوابط”.
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