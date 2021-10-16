2021/10/16 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة الصحة، آلية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فيما أشارت إلى رصدها عمليات استيراد غير شرعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "عملية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تنظم من قبل وزارة الصحة، ومن خلال قنوات معروفة وحسب القانون تبدأ من دائرة الامور الفنية وبتحديد الاحتياجات والمناشئ العالمية الرصينة".

وأضاف أن "الجهة التي تود أن تستورد حسب الضوابط العراقية تقدم من خلال وزارة الصحة ومن ثم الدوائر والجهات المعنية في داخل الوزارة في شركة كيماديا ودائرة الأمور الفنية وجميع الأقسام المعنية وتتم عملية الاستيراد حسب هذه الضوابط وبالتنسيق مع الجهات الأخرى".

وبشأن دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة غير شرعية، أوضح البدر أن "وزارة الصحة غير مسؤولة عن أي تهريب"، لافتًا إلى أن "الوزارة رصدت مثل هذه الحالات بتداول لم يمر بالقنوات الشرعية القانونية وتعمل على محاسبتهم بالاشتراك مع الجهات الأمنية الأخرى، مستدركًا "لكن بالدرجة الأولى نحن نتابع الاستيراد الذي يتم بشكل قانوني وشرعي أما التهريب فالجهات الأمنية الأخرى في البلاد هي المعنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغيرها من الجهات".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحدد آلية استيراد الأدوية وتتحدث عن عمليات غير شرعية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحدد آلية استيراد الأدوية وتتحدث عن عمليات غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).