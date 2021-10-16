نتائج مباريات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز

2021/10/16 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حقق ناديا الكهرباء وزاخو، اليوم السبت، الفوز على حساب أمانة بغداد والديوانية فيما تعادل القاسم وسامراء والنفط والميناء في الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن ناديي الكهرباء وزاخو حققا، الفوز على حساب أمانة بغداد والديوانية في الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز".وبدأ امجد وليد اول اهداف نادي زاخو في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي جمعته مع أمانة بغداد، فيما سجل محمد جواد الهدف الثاني لزاخو، وفي الدقيقة 38 من عمر المبارة رد لاعب نادي أمانة بغداد صاموئيل أيكو بتسجيله اول اهدافه في شباك زاخو".فيما حقق فريق الكهرباء فوزه بهدفين نظيفين بشباك نادي الديوانية دون رد باقدام سجاد خليل ومهيمن سليم". وفي مباراة اخرى جمعت فريق نادي الميناء وضيفه فريق نادي النفط بالدوري الممتاز لكرة القدم، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 التي جرت على ملعب الفيحاء". وقدم الفريقان مستوى عالياً من حيث الاداء والمتعة خصوصا في الشوط الثاني، وشهد اللقاء ندية واضحة وايقاعا سريعا لكن الاهداف لم تكن حاضرة". فيما تعادل نادي سامراء مع القاسم في بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكفل الاولمبي".

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