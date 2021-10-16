لن تنجح ثورة فى وجود الاخوان، ولن تستمر ثورة بدون الاخوان! - سعيد علام

2021/10/16 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام سيظل الزوج قادراً دائماً على تطليق زوجته، طالما "المحلل" متوفر، فبدون "المحلل" لا يمكن للعلاقة الزوجية ان تستأنف، لذا تنشأ علاقة وظيفية بين الزوج و"المحلل".هكذا هو نمط العلاقة الوظيفية المستمرة بين سلطة يوليو منذ 1952، وحتى الان، ولفترة قادمة، كلما حدث فسخ للعلاقة بين سلطة يوليو والشعب، امكن على الدوام استخدام "المحلل"، "جماعة الاخوان"، لاعادة الشعب الى "بيت الطاعة"، انه الدور الوظيفى للجماعة ......





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