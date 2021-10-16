2021/10/16 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته، اليوم السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة مع نائب رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني فرص الاستثمار القطرية في الإقليم وخطوات فتح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات بين كردستان وقطر لفتح قنصلية في أربيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين كردستان وقطر لفتح قنصلية في أربيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين كردستان وقطر لفتح قنصلية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).