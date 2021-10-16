2021/10/16 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة السودانية في العاصمة الخرطوم، السبت، رفضًا لانتقال السلطة إلى المدنيين، تزامنًا مع صدام متصاعد بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة الانتقالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرة ضد الحكومة في السودان للمطالبة بحلها ورفض انتقال الحكم إلى المدنيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرة ضد الحكومة في السودان للمطالبة بحلها ورفض انتقال الحكم إلى المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).