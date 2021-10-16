2021/10/16 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R0haWC5Gaos

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد : الشارع العراقي يترقب النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد : الشارع العراقي يترقب النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).