2021/10/16 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KdTZJ8dzAWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | تشرين.. تمخضت الساحات فولدت برلماناً !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | تشرين.. تمخضت الساحات فولدت برلماناً !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).