حركة امتداد التشرينية تكشف عن توجهها في الحكومة المقبلة مع هذه الجهات

2021/10/16 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حركة امتداد التشرينية، السبت، اجتماعها مع حركات جديدة ومستقلين لتشكيل كتلة معارضة برلمانية.

وقالت الحركة في بيان اليوم، (16 تشرين الاول 2021)، ان "مجموعة من الاجتماعات تجرى بين حركة امتداد وحركات جديدة ومستقلين لتشكيل كتلة معارضة برلمانية".

‏وأضافت "ثوابتنا واضحة لا تآلف مع الاحزاب الكبيرة والتوجه نحو كتلة معارضة باكبر عدد من الحركات والمستقلين".

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