العمل العراقي يدعو جميع الأطراف الفائزة الى تغليب العقلانية ومصلحة العراق

2021/10/16 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي

اليوم الخميس المصادف ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

بيانا على خلفية اعلان نتائج

الانتخابات ، ومما جاء فيه:

نراقب عن كثب اعلان نتائج الانتخابات

التشريعية التي جرت في العاشر من شهر

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