ليستر سيتي يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد

2021/10/16 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أنهى ليستر سيتي سلسلة من أربع مباريات بلا فوز في البريميرليغ بتفوق، يوم السبت، 4-2 على مانشستر يونايتد بمساعدة هدف رائع من جيمي فاردي.وتسببت النتيجة في إنهاء سلسلة من 29 […]

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