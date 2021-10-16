المفوضية: الطعون ليست مؤثرة في نتائج الأصوات

2021/10/16 | 21:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان النتائج النهائية ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، في تصريح للقناة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إن "المؤتمر المقرر انعقاده بعد قليل، ستعلن خلاله النتائج النهائية للانتخابات"، لافتًا إلى أنه "سيتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة إلى النتائج الأولية المعلنة".

وأضاف سلمان، أن "معظم الطعون لا ترقى إلى مستوى التأثير على العملية الانتخابية"، مؤكدًا أنه "تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات".

ولفت إلى أنه "بعد إعلان النتائج النهائية ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون".

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سيناريوهات مبدئية لنتائج أولية

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