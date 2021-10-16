2021/10/16 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تغلب فريق الطلبة، اليوم السبت، على فريق الزوراء بثنائية نظيفة ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.وسجل أهداف الانيق كل من المحترف ادريسا نيانغ في الدقيقة الـ25، ومحمد زامل في الدقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة يفوز على الزوراء في ختام مباريات الجولة الرابعة المركز الخبري الوطني.

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