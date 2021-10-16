توب 5: ضربات جوية على مأرب وتظاهرة ضد حكومة السودان.. وهدف سحري من صلاح

2021/10/16 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من التظاهرات ضد الحكومة في السودان للمطالبة بحلها ورفض انتقال الحكم إلى المدنيين، وسقوط قتلى حوثيين في ضربات جوية للتحالف في اليمن، وتصريحات السيسي عن بطاقة تموين تحمل اسمه يستخدمها شخص آخر، وهدف صلاح المذهل في واتفورد مثار حديث جماهير الكرة، والجزائر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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