2021/10/16 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M1BlirH-S-o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.مسعد الراجحي - قيادي في حركة امتداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.مسعد الراجحي - قيادي في حركة امتداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).