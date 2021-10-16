2021/10/16 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قتل أحد نواب رئيس الشرطة في مدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية وجرح اثنان آخران جراء ما يعتقد أنه اعتداء مسلح استهدف حانة في المدينة، وفقا لشبكة CNN.ونقلت الشبكة عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ضابط أمن الشرطة جراء اعتداء مسلح في ولاية تكساس الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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