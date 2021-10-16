الطلبة يتغلب على الزوراء في الدوري الممتاز

2021/10/16 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب فريق الطلبة، السبت، على نظيره الزوراء بهدفين نظيفين في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسجل للطلبة ادريسا نيانغ في الدقيقة 25 ومحمد زامل في الدقيقة 56.

وجاءت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب في بغداد، في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.

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