الطلبة يحقق فوزاً ثميناً على الزوراء في الدوري الممتاز

2021/10/16 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار حقق فريق الطلبة، اليوم السبت، فوزاً ثميناً على نادي الزوراء بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن فريق الانيق أحرز فوزا مهما على النوارس بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي". وأضاف، أن "اهداف اللقاء جاءت عبر اللاعب دريسا نيانغ في الدقيقة (25) من الشوط الاول، فيما أحرز اللاعب محمد زامل هدفا جميلا في الدقيقة (55) من الشوط الثاني". وحقق ناديا الكهرباء وزاخو، الفوز على حساب أمانة بغداد والديوانية فيما تعادل القاسم وسامراء والنفط والميناء في الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز".

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