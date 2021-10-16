2021/10/16 | 22:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bYlRXgVFV8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد شكري: حكومة إقليم كوردستان وسعت منصلاحيات المحافظات لمنح موافقات الاستثمار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد شكري: حكومة إقليم كوردستان وسعت منصلاحيات المحافظات لمنح موافقات الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).