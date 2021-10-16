2021/10/16 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم السبت، عن تفاصيل خططها المعدة لحفر الآبار النفطية في مناطق شمال وجنوب العراق، فيما لفتت إلى ان هناك ثمان شركات زلزالية تعمل في مناطق متفرقة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستكشافات النفطية تكشف لـ”NNC” تفاصيل عمل فرقها الزلزالية في شمال وجنوب البلاد المركز الخبري الوطني.

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