2021/10/16 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كما جرت العادة يتجدد الجدل السياسي والقانوني الحاد، حول مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد كل انتخابات تشريعية عامة.ويرى مراقبون أن الخلاف حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدل قانوني وصراع سياسي حول الكتلة الأكبر في البرلمان المركز الخبري الوطني.

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