2021/10/16 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تسلمها جميع المدارس التي أجريت فيها عملية الانتخابات المبكرة، بعد استخدامها مراكزاً انتخابية ومحطات اقتراع من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتحدث عن المدارس التي شغلتها المفوضية بالانتخابات المركز الخبري الوطني.

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