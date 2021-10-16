اعتقال شخصين بعد قيامهما بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد

2021/10/16 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال شخصين بعد قيامهما بـ"دكة عشائرية" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطوارئ التابعة لشرطة بغداد القت القبض على شخصين قاما باطلاق النار على احد البيوت (دگة عشائرية) في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر أن "الدكة لم تسفر عن اصابات تذكر فقط اضرار مادية".

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