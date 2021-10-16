2021/10/16 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، في وقت مُبكر من اليوم السبت، مسبار ”لوسي“ الفضائي من قاعدة ”كيب كانافيرال“ الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، في بداية مُهمة مدتها 12 عامًا لدراسة ”كويكبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناسا” تُطلق رحلة فضائية مدتها 12 عامًا لدراسة “كويكبات طروادة” المركز الخبري الوطني.

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