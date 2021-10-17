الخارجية الأمريكية تطالب الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب والسماح بوصول المساعدات

2021/10/17 | 00:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين التصعيد الحوثي في ​​اليمن "الذي يظهر استخفافًا صارخًا بسلامة المدنيين".

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