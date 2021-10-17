المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم يصدر 5 قرارات

2021/10/17 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم

1- اعفاء باسل كوركيس من منصب المدير الاداري للمنتخب الوطني .2- الابقاء على رحيم حميد مساعداً لمدرب المنتخب الوطني .3- حل جميع اللجان في الاتحاد العراقي .4- حل المكتب الاعلامي ومنسقي المنتخبات الوطنية .5- الغاء منصب المشرف على المنتخبات الوطنية .

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