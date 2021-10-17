أول تعليق من السيد الصدر بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات

2021/10/17 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاحد، أول تعليق بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات.

ادناه نص تغريدة السيد الصدر على تويتر:

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