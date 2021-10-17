بغداد اليوم تنشر النتائج الأولية الكاملة للانتخابات العراقية - عاجل

2021/10/17 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، النتائج الأولية الكاملة للانتخابات التشريعية.

رابط النتائج الكاملة الأولية للانتخابات▪️اضغط أدناه للاطلاع https://bit.ly/2YLkioQ

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