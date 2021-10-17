شؤون الحرمين تعلن المباشرة باستعدادات صلاة فجر الاحد

2021/10/17 | 00:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، عن المباشرة بالاستعداد لصلاة فجر يوم غد الاحد.ونقلت وكالة الانباء السعودية في تغريدة “مباشرة شؤون الحرمين بإزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام”.وبين أن “ذلك استعداداً لصلاة فجر يوم غد الأحد”.

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