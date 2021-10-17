الاطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات

2021/10/17 | 00:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان === كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج، وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج ونحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.========== الإطار التنسيقي ١٦ تشرين الاول ٢٠٢١

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