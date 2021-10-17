2021/10/17 | 00:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الاطار التنسيقي، اليوم السبت، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات، محملا المفوضية المسؤولية الكاملة وذكر في بيان، انه “كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج، وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج”.واضاف “نحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الإطار التنسيقي بشان نتائج الانتخابات النهائية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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