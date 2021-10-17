بعد اعلان النتائج النهائية.. الصدر يعلق على الخلافات والصراعات الحالية

2021/10/17 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولوح الصدر في تغريدة على تويتر تابعه ‏NRT‏ عربية (17 تشرين الاول 2021)، بـ"الگصگوصة"، للتعامل مع اي مقصر في ‏الحكومة المقبلة.‏

وقال الصدر "من الان وصاعدا لا ينبغي على الاطلاق ان تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثارا وبابا ‏للخلافات والاختلافات والصرعات والصدامات، بل ويمنع ويحرم الاقتتال و زعزعة السلم الامني والاضرار بالشعب وامنه وقوته ‏وكرامته وسلامته."‏

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