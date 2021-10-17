2021/10/17 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية يتصدرها مرشح يدعى حيدر عبدالكاظم حداد‎.‎

تصدر المرشح "عبد العباس جاسم العبساوي" الدائرة الاولى في محافظة المثنى‎.‎

تصدر المرشح "عبد العباس جاسم العبساوي" الدائرة الاولى في محافظة المثنى‎.‎

قائمة ريان الكلداني تتصدر كوتا المكون المسيحي في محافظات العراق‎.‎

تصدر المرشح "محمد عنوز" الدائرة الاولى في محافظة النجف‎.‎

تصدر المرشح "حيدر محمد حبيب الخميس" الدائرة الاولى في محافظة بابل‎.‎

لقد أرسلت

تصدر المرشح "علاء سكر الدلفي" الدائرة الاولى في محافظة بغداد الرصافة.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ان ار تي ينشر المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ان ار تي ينشر المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).