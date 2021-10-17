وكالة نون الخبرية تنشر النتائج الأولية للانتخابات بعد عملية التدقيق

2021/10/17 | 00:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، عن

نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء

من عملية التدقيق.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان

خلال مؤتمر صحافي في بغداد، "حرصنا على

الالتزام بالإعلان عن النتائج الأولي

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