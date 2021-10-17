2021/10/17 | 00:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ينشر “النور نيوز” النتائج الأولية الكاملة لانتخابات مجلس النواب العراقي، الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات، بعد اجراء العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة اقتراع.* النتائج الأولية الكاملة للانتخابات https://bit.ly/2YLkioQ

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