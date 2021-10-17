بغداد اليوم تنشر عدد مقاعد الكتل واسماء الفائزين في النتائج النهائية للانتخابات

2021/10/17 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم عدد مقاعد الكتل واسماء الفائزين في النتائج النهائية للانتخابات العراقية.

ادناه التفاصيل الكاملة:

عدد المقاعد الكلي: 329 مقعدا

عدد المقاعد التي حصلت عليها الاناث: 96 مقعدا

◀️محافظة أربيل (15 مقعدا):🔹الديمقراطي الكردستاني (11):-جوان عبدالله-سيبان عزيز-محمد صديق-نهرو محمود، امانج محمود-خدر علي-ريبوار هادي-ليلى اكرم-صباح صبحي-مريوان قرني-نهله قادر.🔹حراك الجيل الجديد (3):-وزيره احمد-فيان عبد العزيز-محمد إسماعيل.🔹تحالف كردستان (1): -كوردو عمر◀️محافظة السليمانية (18 مقعد):🔹تحالف كردستان ( 8): -نرمين معروف-اسو فريدون، بريار رشيد-جرو حمه شريف-بدريه حسين-غريب احمد-رزكار محمد-سروه محمد.🔹حراك الجيل الجديد (5): -ريبوار اورحمن-بدريه إبراهيم-اريان عزيز-سروه عبدالواحد-موفق حسين.🔹الديمقراطي الكردستاني (2): - يادكار محمود-شوان محمد.🔹العدل الكردستانية (1): -سوران عمر.🔹مستقل (2): -دارا سيكانياني-مثنى امين◀️محافظة دهوك (11 مقعد):🔹الديمقراطي الكردستاني (9): -افين سليم، خالد سليم-خليل غازي، زوزان علي-سكفان يوسف-عبدالواحد احمد-جياي تيمور، فيان صبري-موفق شهاب.🔹تحالف كردستان (1): -ايمان عبدالرزاق.🔹مستقل (1): -جمال كوجر◀️محافظة الانبار (15 مقعدا):🔹حزب تقدم (11): -سميعه المحمدي-محمد الحلبوسي-مصطفى الجميلي-يحيى الشجلاوي-ابتسام اللهيبي-اكرم العسافي-علي الدليمي-فهد الدليمي-نهله الفهداوي-هيبت الحلبوسي-عادل المحلاوي.🔹تحالف عزم (1): -سالم العيساوي.🔹المشروع الوطني (1): -يونس الجوعاني.🔹مستقل (2): -احمد السلماني-أسماء العاني◀️محافظة البصرة (25 مقعدا):🔹الكتلة الصدرية (9): -حسين الحماده-حنان البوسليمي-اياد المصاليخ-مياده الكعبي-رسول الحلفي-مهند الخزعلي-امل البعيري-حيدر الصبيح-سهيله العجرش.🔹تصميم (4): -اسعد العيداني-عامر الفايز-علي المشكور-غسان العيداني.🔹ائتلاف دولة القانون (2): -ضرغام المالكي-وليد الشريفي.🔹تحالف الفتح (2): -عدي عواد الحسيني-انتصار الجزائري.🔹السند الوطني (1): -فالح الحريشاوي.🔹العقد الوطني (1): -عبدالامير المياحي.🔹النهج الوطني (1): -احمد الربيعي.🔹قوى الدولة (1): -علي الجوراني.🔹حركة بلادي (1): -زهره السلمان.🔹مستقل (3): -عدنان الجابري-مصطفى المرياني-هيثم الزركاني◀️محافظة القادسية (11 مقعد): 🔹الكتلة الصدرية (3): -انتصار الغرابي-حيدر الحداد-عبير الهلالي.🔹دولة القانون (2): -فيصل النايلي-جواد البولاني.🔹تحالف الفتح (2): -سهام الموسوي-عباس الزاملي.🔹اشراقة كانون (1): -باسم الغرابي.🔹اقتدار وطن (1): -حيدر الجبوري.🔹امتداد (1): -محمد الخزاعي.🔹مستقل (1): - ناظم الشبلاوي◀️محافظة المثنى (7 مقاعد):🔹دولة القانون (3): -خديجه الجابري-محمد الزيادي-محمد الصائغ.🔹الكتلة الصدرية (2): -عبدالعباس العبساوي-منى المكوطر.🔹قوى الدولة (1): -فالح الساري الجياشي.🔹مستقل (1): -باسم خزعل خشان البركي◀️محافظة النجف (12 مقعدا):🔹الكتلة الصدرية (5): -حسن العذاري-لقاء الياسين-عبدالمحسن النفاخ-هديل الرحيم-الاء الابراهيمي.🔹دولة القانون (2): -عقيل الفتلاوي-جواد الغزالي.🔹امتداد (1): -حميد الشبلاوي.🔹مستقل (4): -عبد الهادي الحسناوي-حيدر الشمخي-محمد عنوز-هادي السلامي◀️محافظة بابل (17 مقعدا): 🔹دولة القانون (3): -حنان الفتلاوي-احمد وطيفي-ثائر الجبوري.🔹الكتلة الصدرية (2): -سها الزبيدي-سلام الشمري.🔹تحالف الفتح (2): -ثامر الحمداني-عدنان فيحان الدليمي.🔹اشراقة كانون (2): -حيدر المطيري-مصطفى الكرعاوي.🔹امتداد (2): -حيدر السلامي-نداء الكريطي.🔹حزب تقدم (1): -مها الجنابي.🔹الوفاء والتغيير (1): -ياسر إسكندر وتوت.🔹قوى الدولة (1): نصادق البوجاسم🔹مستقل (3): -حسين السعيري-ياسر الحسيني-علي تركي المنصوري◀️العاصمة بغداد (69 مقعدا):🔹الكتلة الصدرية (27): سعدة الحسيناوي، حاكم الزاملي، حسن الكعبي، مهى الدوري، ازهار الفتلاوي، جبار البصيوري، علي الفريداوي، فراس الفرطوسي، جنان الموسوي، حسين الكناني، قيس الصالح، سعيد الموسوي، لبنى اللامي، علي الساعدي، ابتسام التميمي، صفاء التميمي، ابتسام البديري، جواد الموزاني، ستار العتابي، حسام السعدي، شيماء الدراجي، مهدي الخيكاني، نسرين الحجيمي، شيماء العبيدي، حيدر الغضباوي، حيدر العامري، سالم العزاوي.🔹دولة القانون (14): علاء الدلفي، موحان الساعدي، حيدر السلمان، باقر السعدي، مهند الخزرجي، محمد القدري، محمد الصيهود السوداني، احمد سليم الكناني، عطوان العطواني، علي فيصل الفياض، عاليه نصيف العبيدي، علي الموسوي، سردي البومحي، ليلى التميمي.🔹تقدم (11): زياد الجنابي، غاندي الكسنزان، سناء اللهيبي، كريم البوسوده، عبدالكريم الجبوري، وحده الجميلي، يحيى العيثاوي، ساره الدليمي، ليث الدليمي، حامد الكرغولي، زيتون الدليمي.🔹عزم (5): عائشة المساري، طلال الزوبعي، محمود القيسي، محمود المشهداني، محمود العبيدي.🔹الفتح (2): مديحه المكصوصي، سهيلة السلطاني.🔹السند الوطني (1): احمد الاسدي.🔹العقد الوطني (1): عباس الجبوري.🔹تيار الفراتين (1): محمد شياع السوداني.🔹حقوق (1): حسين العامري.🔹اشراقة كانون (1): تقي الفرج الله.🔹مستقل (5): حسنين الخفاجي، علي الساعدي، ثائر الشويلي، حسين عرب، محسن المندلاوي◀️محافظة ديالى (14 مقعدا):🔹تقدم (4): - أسماء القيسي-رعد الدهلكي-نورس الجبوري-احمد مظهر الجبوري.🔹عزم (4): -طه المجمعي-محمد البياتي-ناهده الدايني-مضر الكروي.🔹الفتح (3): -احمد الرديني-همام التميمي-سالم العنبكي.🔹تحالف كردستان (1): نسوزان الدلوي.🔹مستقل (2): -صلاح التميمي-برهان المعموري◀️محافظة ذي قار (19 مقعد):🔹الكتلة الصدرية (8): -اميره العتابي-غايب العميري-مروه الكناني-ابتسام حربي-عمار السلمان-حيدر الموسى-ياس الفهداوي-غسان السعيدي.🔹امتداد (5): علاء الركابي، داود الطائي، كاظم الفياض، نيسان الصالحي، فلاح الهلالي.🔹دولة القانون (4): محمود الجيلاوي، داخل الحميدي، حسين البطاط، عارف الحمامي.🔹قادمون (1): هدى السعيدي.🔹مستقل (1): عادل الركابي◀️محافظة صلاح الدين (12 مقعد):🔹جماهيرنا (3): احمد عبدالله الجبوري، بشرى القيسي، هيثم العجيلي.🔹تقدم (2): شعلان الكريم، عمار جبر.🔹عزم (1): مثنى السامرائي.🔹الفتح (1): مهدي تقي.🔹تحالف كردستان (1): كريم الداودي.🔹مستقل (4): هند العباسي، خالد الدراجي، ناسك الزنكي، مشعان الجبوري◀️محافظة كربلاء (11 مقعدا):🔹الكتلة الصدرية (4): -شيماء السعيدي-طارق العجلان-حسين الجاعد-رائد الفتلاوي.🔹اشراقة كانون (2): -نفوذ عبدالصاحب-محمد العلي.🔹دولة القانون (2): -فراس المسلماوي-ياسر صخيل المالكي.🔹المنتج الوطني (1): ابتسام الابراهيمي.🔹قوى الدولة (1): منال شرموطي.🔹الامال الوطني (1): احمد العماري◀️محافظة كركوك (12 مقعدا):🔹تحالف كردستان (2): -صباح حبيب-كيلان قادر.🔹الديمقراطي الكردستاني (2): -شاخوان طالباني-نجوى كاكه أي.🔹تركمان العراق الموحد (1): ارشد الصالحي.🔹التحالف العربي (1): راكان الجبوري.🔹تقدم (1): محمد تميم.🔹حراك الجيل الجديد (1): اميد فيض الله.🔹حركة عطاء (1): منى الجبوري.🔹الفتح (1): غريب المرادلي🔹مستقل (2): -ديلان غفور-مهيمن الحمداني◀️محافظة ميسان (10 مقاعد):🔹الكتلة الصدرية (7): احمد الدراجي، غصون الفرطوسي، محمد الجعباوي، زينب الربيعي، محمود الكعبي، محمد التميمي، منى الفيصل.🔹دولة القانون (2): جاسم الموسوي، بهاء الدين النوري.🔹مستقل (1): يوسف النوفلي◀️ محافظة نينوى (31 مقعدا):🔹الديمقراطي الكوردستاني (9): اخلاص الدليمي، طعمه اللهيبي، شريف الباستكي، شيروان الدوبرداني، كافين سعيد، فيان دخيل، محما خليل، ماجد مسطو، إبراهيم العثمان.🔹تقدم (8): فلاح الزيدان اللهيبي، محاسن حمدون الدلي، وطبان الجبوري، مزاحم الخياط، لقمان الرشيدي، بسمه بسيم، لطيف الورشان، يوسف السبعاوي.🔹العقد الوطني (2): عبدالرحيم المطلك، منصور الجبوري.🔹تحالف كوردستان (2): أحلام رمضان، رونزى زياد.🔹الفتح (2): لليال العطو، منتهى الفاضل.🔹حسم للإصلاح (1): ثابت محمد سعيد، احمد الجبوري.🔹عزم (1): محمدنوري الجبوري.🔹المشروع الوطني (1): خالد سلطان الطائي.🔹الجماهير الوطنية (1): رحيمه الجبوري.🔹مستقل (4): محمد فرمان الجبوري، جميل الجديدي، نايف الشمري◀️محافظة واسط (11 مقعدا):🔹الكتلة الصدرية (5): احمد الزاملي، سندس اللامي، زينه المعموري، محمد المياحي، علي دلابحه.🔹دولة القانون (1): انتصار الغريباوي.🔹الفتح (1): محاسن الدليمي.🔹اهالي واسط (1): باسم الغريباوي.🔹قوى الدولة (1): علي الدلفي.🔹مستقل (2): سجاد الشاطي، عدنان الجحيشي◀️الكوتا (9 مقاعد):🔹المسيحيون (5): ايفان فائق، سامي اوشانه، بيدء خضر، دريد جميل، اسوان سالم الكلداني.🔹الصابئة (1): أسامة كريم البدر.🔹الايزيدية (1): نايف الجندو.🔹الشبك (1): وعد القدو.🔹الفيلية (1): حسين علي النجيمي

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