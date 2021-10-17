المرشح ياسر المالكي يحصد المركز الاول بعدد الاصوات في كربلاء المقدسة

2021/10/17 | 00:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حصد المرشح « ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي » المركز الاول بعدد الاصوات في الانتخابات النيابية لمحافظة كربلاء المقدسة ./انتهى2

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