المرشح شاخه وان عبد الله طالباني يحصد المركز الاول بعدد الاصوات في محافظة كركوك

2021/10/17 | 00:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حصد المرشح «شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر طالباني » المركز الاول بعدد الاصوات في الانتخابات النيابية لمحافظة كركوك ، بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي./انتهى2

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